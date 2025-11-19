◆大相撲九州場所１１日目（１９日・福岡国際センター）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭４枚目・欧勝馬（鳴戸）を引き落とし、６勝目。２８歳の誕生日を白星で飾った。過去１勝１敗の相手に組んだ瞬間、引いた。８日目から４連勝で白星を先行させた。右膝痛を抱えながら、厳しい戦いが続いているが、前日は、関脇・王鵬（大嶽）に力強い相撲で完勝した。「落ち着いて取れていたんじゃないか」と淡々と話した。両横綱、関脇・