巨人は19日、21日に東京ドームで開催する「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」の「関係者の部」で、王貞治氏と松井秀喜氏、北大路欣也氏が「お別れの言葉」を述べられると発表した。参列者は野球界、政界、経済界、メディア界、スポーツ界、交友関係・芸能界等2500〜3000人、2階席入場者は応募者の中から選ばれた方6000〜7000人を予定している。