家庭内性暴力に関する勉強会で話す福山里帆さん。右は夫佳樹さん＝19日午前、東京都新宿区富山県黒部市で高校生だった時に父親から性的暴行を受け、実名で被害を訴えてきた福山里帆さん（25）が19日、家庭内性暴力に関する勉強会を、地方の超党派の女性議員向けに東京都内で開いた。「子どもは大人が作った制度の中でしか生きる選択肢がない」とし、被害者が安心して暮らせる支援策の確立を呼びかけた。福山さんは、親が加害者