握手する高市首相（右）と東京都の小池百合子知事＝19日午後、首相官邸東京都の小池百合子知事は19日、首相官邸で高市早苗首相と面会した。小池氏は少子化が全国的な課題となる中、都の今年1〜6月の出生数が前年の同じ期間と比べて増えたことを紹介し「キーワードは切れ目のない、シームレス（な支援）ということ」と述べた。高市氏は都の無痛分娩支援などに触れ「出産も子育ても切れ目なく応援していく体制がよくできている」