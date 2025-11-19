〈全国380店舗超うなぎ専門店の姉妹ブランド、4日間限定で開催〉全国380店舗以上を展開するうなぎ専門店「鰻の成瀬」の姉妹ブランド「鰻と酒 成瀬」は、11月21日から4日間限定で「うなぎ串」を半額の1本50円(税込)で販売する。対象店舗は「鰻と酒 成瀬」堀切菖蒲園店と田無店の2店舗。1号店である野洲店はキャンペーン対象外。開催期間は11月21日〜24日。11月21日から4日間限定「うなぎ串」50円キャンペーンを実施〈「鰻の成瀬」が