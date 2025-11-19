LE SSERAFIMが、東京ドーム公演に込めた特別な思いを語った。【写真】宮脇咲良、“AI級”の美貌に驚きの声LE SSERAFIMは11月19日、日本・東京ドームで開催される『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』の最終公演を前に、現地でインタビューに応じた。東京ドームのステージに立った感想についてユンジンは「デビュー当時からずっと夢見てきたステージなので、私たちにとって本当に意味深いです。私たち