学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「仏」はなんの略語？「仏」はなんの略か知っていますか？「フランス」のあて字ですが、漢字3文字で表すと…？あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「仏蘭西（フランス）」を略した言葉でした！仏とは、パリを首都にもつ