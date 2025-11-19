韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「이따가 시킬게요（イッタガ シキルケヨ）」の意味は？「이따가 시킬게요（イッタガ シキルケヨ）」いう言葉を聞いたことありますか？ヒントは、レストランや食堂で使えるフレーズです。「이따가 시킬게요