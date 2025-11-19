東京・上野公園にある日本最古の博物館「東京国立博物館」（東博）が2025年11月10日に発表した、本館の前庭をリニューアルする計画に対し、SNS上で反対意見が相次いだことを受け、11月19日、改めて趣旨を説明する文書を公表した。「持続可能な博物館を目指して一層努力」東博は10日、新プロジェクト「TOHAKU OPEN PARK PROJECT」を発表し、本館の前庭にある大きな池を撤去し芝生エリアに改修する計画を公表した。また、新たな前庭