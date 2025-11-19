ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのクリスマスが開幕です。11月18日、俳優の北村匠海さんらが参加して、この冬のイベント「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」のスタートを記念するセレモニーが開かれました。雪が舞う演出や、花火がクリスマス気分を盛り上げるナイトショーなどのイベントは、年明けの1月4日まで続きます。