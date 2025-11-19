広島市の平和記念公園で反戦集会を開く人たち。（８月５日撮影、広島＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京11月19日】日本の高市早苗首相が検討を進めるとした「非核三原則」の見直しに、被爆地の広島や長崎を含む複数の県知事や市長が反対を表明し、首相は核軍縮を願う民意を尊重すべきだと強調した。広島県の湯崎英彦知事は18日の記者会見で、人類史上初の原爆の惨禍を経験した広島として非核三原則は当然堅持すべきだと表明。