県内のアマチュアゴルファーが1対1で競う、県マッチプレーゴルフ選手権の準決勝と決勝がきょう呉羽カントリークラブで行われました。マッチプレーゴルフは1対1で対戦し勝ったホール数で勝敗が決まります。呉羽カントリークラブで行われた今年の大会は、ハンディキャップによりAクラスとBクラス、55歳以上のシニア、そしてオープンに分かれて競いました。このうち県内のトップアマが競う