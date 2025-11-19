Photo: Ishizaka Daisuke オフィスを飛び出そうぜ！リモートワークが普及してしばらく経ちますが、取材だー撮影だーという以外は、ほとんど自宅作業。それはそれで移動時間がなく効率的といえば効率的なのですが、寝ても起きても仕事をしてもご飯を食べても、いつも同じ場所というのは、やはり気分的にもよろしくありません。そこで思いつきました。電源さえあれば、どこでも編集部になるん