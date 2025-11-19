モデルの押切もえ（45）が18日、Instagramを更新。家族で神奈川県の葉山を満喫する姿をアップし、反響が寄せられている。【映像】親子ショットや水着ショット2016年11月、プロ野球・中日ドラゴンズの涌井秀章投手（39）と結婚し、7歳の長男、4歳の長女の子育てに奮闘している押切。これまでInstagramで、家族との日常を発信していて、大阪・関西万博を訪れた際の親子ショットや夏を満喫する水着姿などを投稿してきた。夫・涌井