埼玉県熊谷市の住宅に侵入し財布などを盗んだとして、ベトナム国籍の男女ら11人が逮捕されました。県内で相次いでいる侵入窃盗事件に関与したとみられています。【映像】窃盗の痕跡ファム・ホン・ビック容疑者（26）ら3人は6日未明、熊谷市の住宅に侵入し、財布など合わせて約21万円相当を盗んだ疑いがもたれています。他にもベトナム国籍の男ら東南アジア系の8人が、別の侵入窃盗事件などに関与したとして逮捕されています