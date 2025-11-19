青々とした野菜試験農場では、無人耕うん機が自律走行しながら精密に耕起を行い、無人収穫機が大根やハクサイなどの作物を効率的に収穫している。これは未来の農業を描いたSFの世界ではなく、先日筆者が中国初の生産型ハクサイ無人農場で目にした現実の光景だ。科技日報が伝えた。この無人農場は北京市海淀区温泉鎮太舟塢村に位置し、新エネルギー農業機械による無人播種、気流式無人精密播種、大根とニンジンの二機協同によるスマ