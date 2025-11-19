ジャイアントパンダ国立公園茂県管理ステーションが11月18日に明らかにしたところによると、中国南西部の四川省茂県の土地嶺回廊「パンダ小屋」に設置された赤外線カメラで、ジャイアントパンダの活動画面が初めて撮影されました。このジャイアントパンダは人工の巣の前に足を止め、辺りを見回したり、匂いを嗅いだりしながら注意深く様子をうかがっていました。スタッフは動画と写真を分析し、このジャイアントパンダが成年の個体