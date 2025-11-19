ドジャースが社会貢献イベントを開催ドジャースの選手やOBらが参加して行われたイベントが、ロサンゼルスの街に笑顔の輪を広げた。18日（日本時間19日）にドジャースは毎年恒例となるファン感謝祭を開催。生活に困っている家庭に、この日のために準備した1500個の“贈り物”を届けた。イベントにはウィル・クライン投手やドジャースOBらが参加。七面鳥や選手のグッズなどをドジャースカラーの青色のトートバッグに詰め込んで、