国内最大の化粧品口コミサイト「＠cosme」は、11月19日（水）に、「＠cosmeベストコスメアワード2025ベストコスメ／2026上半期トレンド予測」を開催。約5万点以上の人気商品がエントリーした中から、総合大賞を「アテニア」の「スキンクリア クレンズ オイル アロマタイプ リフレシングシトラスの香り」が受賞。2年連続総合大賞を受賞する結果となった。【写真】「＠cosmeベストコスメアワード2025ベストコスメ」受賞10アイテム