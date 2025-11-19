Â·¤¤¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤É×ÉØ¤ò»Ñ¤òÈäÏªÉã¤Ï¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¢É×¤ÏÍ­Ì¾¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡Ä¡£34ºÐ¥â¥Ç¥ë¤Î?É×ÉØÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È?¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ3ÅÙ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡Öºë¶Ì¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¡×°ð³À·¼ÂÀ¤ÎºÊ¤Îµ®»Ò(¤­¤³)¡£É×ÉØ¶¦¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Î¶õµ¤´¶¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·