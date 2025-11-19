¤Ê¤¼¤«¸«»ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿´ª±¦±ÒÌçNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¡¢½Ð±é¼Ô¤Î?¥¹¥­¥Ã¥×¹çÀï?¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£19Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¥¹¥­¥Ã¥×¤ò¥È¥­¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Êì¡¦¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤ä¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤â¤Þ¤Í¤ò¤·¤ÆÂç¾Ð¤¤¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤«¤é¡Ö¤Ç¤­¤ë¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö¥ª¥Õ