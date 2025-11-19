故障で戦列を離れているJ1アビスパ福岡の北島祐二（25）が19日、雁の巣球技場（福岡市）での全体練習に完全合流した。6月28日の神戸戦を最後に試合から遠ざかっているが、30日に行われるG大阪とのホーム最終戦を見据え、調整を続ける。フルメニューはこの日から解禁という。右膝の故障で離脱していた先輩のFW城後寿も合流し、ともにボール回しやミニゲームなどで精力的に汗を流した。「楽しかった。（経過が）思うようにいかず