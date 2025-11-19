¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÊ¼¸Ë¸©·Ù¤¬ÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤·¤¿¡¢NHKÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¡¦Î©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê58¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿À¸ÍÃÏ¸¡¤Ï11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢10Æü´Ö¤Î¸ûÎ±±äÄ¹¤òÀÁµá¤·¡¢¿À¸ÍÃÏºÛ¤ÏÀÁµá¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¹´Â«¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¼¸Ë¸©·Ù¤¬Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤·¤¿¡¢¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÅÞ¼ó¡¦Î©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê58¡Ë¡£ÍÆµ¿¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¢¦µîÇ¯12·î13Æü¤ª¤è¤Ó14Æü¡¢¼«¤é¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿ÀôÂçÄÅ»ÔÄ¹