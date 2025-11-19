交番のトイレで同僚を盗撮した疑いで、男性警察官が逮捕されました。性的姿態撮影処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、兵庫県警南但馬署の巡査長、岡坂拓朗容疑者（２５）です。警察によりますと岡坂巡査長は去年１月、交番内の男女共用トイレにスマートフォンを設置し、同僚の女性警察官（２３）を撮影した疑いがもたれています。別の同僚から盗撮に関する相談があり、警察が捜査したところスマートフォンから盗撮を記録し