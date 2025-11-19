落書きが相次いでいた京都・嵐山の「竹林の小径」で、竹を伐採する対策が行われました。チェーンソーで竹が次々と切られていく竹。京都・嵐山の「竹林の小径」は人気の観光スポットですが、今年春ごろから観光客らによる竹への「落書き」が急増。そのため、道沿いの一部の竹が伐採されることになったのです。京都市が１０月行った調査では、約３５０本の竹に、名前のようなものやハートマークなどの落書きが確認されたという