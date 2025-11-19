「贋作の絵画」を返却し、購入金額６７２０万円が全額返金されました。疾走感あふれる一枚の絵画。２０世紀前半に活躍したフランス人画家のジャン・メッツァンジェが描いたとして、１９９９年に徳島県立近代美術館が大阪の画廊から購入した『自転車乗り』です。その額は６７２０万円にのぼりましたが、去年６月に「偽物ではないか」と指摘があり、調査した結果、ドイツの有名な贋作師が描いた偽物と判明。美術館は１０月、