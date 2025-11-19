俳優の新川優愛（31）が18日、自身のXを更新。女芸人との楽しげな仲むつまじいドアップショットを公開した。【写真】「可愛すぎる、、」新川優愛＆安藤なつの“密着ドアップショット”新川は「食べた食べた 喋った喋った」とコメントし、お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつ（44）との密着2ショットをアップ。3コマ漫画のように、カメラへ近寄る安藤と、その後ろでくしゃっと笑顔を見せた新川の愛らしい姿が披露されている