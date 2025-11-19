ニューストップ > 国内ニュース > 万博の「未販売チケット」は「協会側に責任」販売業者が博覧会協会を… 大阪・関西万博(2025年) 国際博覧会（万博） 提訴・訴訟 時事ニュース MBSニュース 万博の「未販売チケット」は「協会側に責任」販売業者が博覧会協会を提訴 2025年11月19日 17時40分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大阪・関西万博の入場チケットの販売業務を引き受けたタクシー会社 「未販売チケット」を巡り、博覧会協会に計7万5000円の返金を求め提訴した 来場予約枠が埋まり販売できなくなったのは協会側に責任がある、などとした 記事を読む 関連の最新ニュース 大阪・関西万博(2025年) 記事時間 万博の「未販売チケット」は「協会側に責任」販売業者が博覧会協会を提訴 記事時間 11/15 12:01 大阪万博アートディレクターが重大発表予告→万博ロス勢歓喜「胸熱」 記事時間 11/01 18:03 大阪・関西万博の跡地は「日本最大の開発」へ 未来都市計画に注目 おすすめ記事 「本当に困ってます」訪日客の無断キャンセルに悩む和菓子店、どう代金を払ってもらう？ 2025年11月18日 9時50分 【1人前なんと295円⁉︎】ピザハットのブラックフライデーが価格破壊! 2025年11月17日 11時47分 【エリザベス女王杯】ライラック 併せ手応え十分、相沢師「乗り方一つなんじゃないかな」 2025年11月13日 5時21分 （まとめ）エヌビディア決算前に様子見姿勢強く日経平均は165円安の48,537円で4日続落 2025年11月19日 16時43分