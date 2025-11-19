６歳児を虐待死させたなどの罪に問われた母親ら３姉妹の裁判員裁判が始まりました。２０２３年６月、神戸市西区の草むらで当時６歳の穂坂修ちゃんの遺体が見つかり、叔父の穂坂大地被告（３４）と母親、２人の叔母の合わせて４人が逮捕されました。起訴状などによりますと、母親ら３人は大地被告とともに自宅で修ちゃんの背中を鉄パイプで何度も殴り踏みつけるなどして死亡させ、遺体をスーツケースに入れて遺棄した罪に問わ