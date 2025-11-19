バイクに２人乗りしていた中学生２人が死亡しました。警察によりますと、１９日午前０時すぎ、大阪府守口市の交差点で、右折しようとした軽乗用車が、直進してきた小型バイクと衝突しました。この事故でバイクに乗っていたいずれも１４歳の尼崎市の男子中学生２人が病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。警察は、車を運転していた東大阪市の会社員・池田翼容疑者（２６）を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕してい