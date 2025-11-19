福間香奈女流王座将棋の第15期リコー杯女流王座戦5番勝負の第3局は19日、山形県天童市で指され、先手の福間香奈女流王座（33）が85手で挑戦者の西山朋佳女流二冠（30）を破り、対戦成績3勝0敗で防衛、5連覇を果たした。女流王座獲得は通算9期となった。福間女流王座はこれで清麗、女王、女流名人、女流王位、倉敷藤花と合わせ女流六冠を維持。自身が持つ通算タイトル獲得記録を67期に伸ばした。西山女流二冠は5期ぶりの復位