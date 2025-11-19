橋下徹弁護士が１８日に日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」で、高市早苗首相が台湾有事の最悪ケースを想定して「存立危機事態になり得る」と国会発言して中国側が猛反発している件で、日本の国会議員にも「存立危機事態」を理解していない議員がいたと指摘した。番組では、「存立危機事態」について「日本が直接武力攻撃を受けていなくても、密接な関係にある他国が武力攻撃を受け日本の存立が脅かされ国民の生命などに明白