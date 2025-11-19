ＬＩＮＥヤフーは１９日、競売サイト「ヤフーオークション」に出品された高額商品の鑑定サービスを始めると発表した。フリーマーケットアプリ「スニーカーダンク」を運営するＳＯＤＡ（東京）と連携し、落札者に商品が送られる前に鑑定し、偽造品の転売を防ぐ。対象は、オークションの入札開始価格が５万円以上の衣服や靴、アクセサリーなどの一部ブランド。トレーディングカードは１枚で出品された場合のみ、２万円以上が対象