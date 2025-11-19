Æî³¤¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê48¡Ë¤¬¡¢18Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¿¼Ìë¤Î¥À¥¤¥¢¥ó¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë2»þ17Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÁêÊý¤Î»³ºêÀÅÂå¤Ë¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê49¡Ë¡¢¥æ¡¼¥¹¥±¡Ê48¡Ë¡¢Æî³¤¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤ÎÆ±´ü4¿Í¤Ç¡Öµï¼ò²°ÄÅÅÄ¡×¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¡£»³Î¤¤Ï¡¢»³ºê¤Î¾Ò²ð¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷Í¥Áó°æÍ¥¡Ê40¡Ë¤È19Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¼Õ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÈÄÅÅÄ¤¬¸À¤¦¤È¡¢»³Î¤¤Ï¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤è¡×¤È¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç»³