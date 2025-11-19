◆大相撲九州場所１１日目（１９日・福岡国際センター）新関脇・安青錦（安治川）は、東前頭５枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）に突き出され、２敗に後退した。過去０勝１敗で、前日、横綱・大の里（二所ノ関）から金星を挙げた相手に、強い突き押しに防戦一方で敗れた。５日目の西前頭筆頭・若隆景（荒汐）戦の変化に敗れた以外は、低い姿勢を崩さず快進撃を続けていた。前日も、東前頭４枚目・玉鷲（片男波）に低く当たり、右喉輪