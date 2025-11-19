◆大相撲九州場所１１日目（１９日・福岡国際センター）東前頭５枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）が、新関脇・安青錦（安治川）を突き出し、勝ち越した。過去１勝の相手に、突き押しで圧倒した。「止まらず、回転のいい突っ張りで行こうと思っていた」と会心の勝利に笑顔がこぼれた。金星の勢いがあった。前日は、全勝で単独首位だった横綱・大の里（二所ノ関）に、鋭い当たりで先手を取ると、横綱が引くところを一気に押し出した。