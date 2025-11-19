藤沢市役所（資料写真）藤沢市は１９日、インフルエンザの流行警報を発令した。市保健予防課によると、１０〜１６日の患者報告数が定点医療機関当たり３８・４７人となり、警報の基準（３０人）を超えた。昨年は１２月２４日に発令した。