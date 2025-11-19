Ｊ２で７位の磐田は１９日、ホーム最終戦となる山形戦（２３日）に向け静岡・磐田市内で調整した。敵将の横内昭展監督は昨季まで磐田を指揮。ここまでチーム最多９ゴールのＦＷマテウスペイショットは「再会を勝利で祝いたい」と宣言した。昨季磐田入りした助っ人にとって、横内監督は来日して初めて仕えた日本人監督となる。「日本で最初の監督で思い入れがあるし、横内さんのことを悪く言う人はいない。Ｊ２の戦い方を知って