販売中 Amazonにて「スーパーマリオ ホリデーギフトプレゼントボックス」入りの各種商品が販売されている。価格は14,556円より。 販売されているのはマリオたちが描かれたギフトボックスにSwitchの関連製品を詰め込んだセット商品。Switch2用の商品としては「Nintendo Switch 2 Proコントローラー」と「液晶保護フィルム」、「専用ポーチ」をセットにした商品がライン