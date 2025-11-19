『ローソンストア100』（611店舗／2025年10月末現在）が、人気の「デカ盛りチャレンジ」と「1個買うと1個もらえる」企画を、2025年11月19日から12月2日までの14日間展開する。※すべて価格は税込み止まらない物価上昇、「デカ盛り」は台所事情を救うか!?農林水産省は2025年11月14日、全国のスーパーで3日から9日までの1週間に販売されたコメの平均価格が5キロあたり税込みで4316円だったと発表。集計を始めた2022年3月以降の最高値