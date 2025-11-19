候補地が白紙に戻って以降、長く議論が停滞していたサッカースタジアム整備で、塩田知事と鹿児島市の下鶴市長はさきほど、新たな候補地として2か所を有力な場所だとして選んだことを明らかにしました。サンロイヤルホテル跡地と県立鴨池庭球場です。 （塩田知事）「鹿児島サンロイヤルホテル敷地等と県立鴨池庭球場がスタジアムの候補地となり得るか、調査をする」 （鹿児島市 下鶴市長）「今回候補地選定に向け一歩前進で