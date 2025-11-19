いつも守ってくれるお母さん▶▶最初から読む▶▶子どもをいじめから守るために親ができることは。『家族全員でいじめと戦うということ。』著者・さやけんさんが読者へ伝えたい思い「お母さんの言うことは絶対！」どんな時も私を肯定してくれて、守ってくれるのはお母さんだけ。お母さんの言うとおりにすれば大丈夫。そう思っていたけれど…。『家族全員でいじめと戦うということ。』で、主人公・ハルコがいじ