モネやピサロの描いた「印象派」▶▶最初から読む▶▶気難しく孤立しがちだったゴッホ。中学校もやめた彼を慕う4歳年下の弟・テオパリでの才能の開花、耳切り事件…ドラマに満ちた人生を歩んだ画家、フィンセント・ファン・ゴッホの人生を絵画と共に読み解く！生前に売れた作品はわずか1枚であったにも関わらず、今や世界中で愛される画家として名を知られるゴッホ。しかし彼の人生は決して順風満帆とは言えず