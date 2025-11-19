１８日、米ニューヨークの国連本部で、安全保障理事会の改革を審議する会合で発言する傅聡国連大使。（国連＝新華社記者／謝鍔）【新華社国連11月19日】中国の傅聡（ふ・そう）国連常駐代表（国連大使）は18日、第80回国連総会の全体会議で安全保障理事会の改革を審議した際、「日本は常任理事国入りを求める資格が全くない」と表明した。１８日、米ニューヨークの国連本部で、安全保障理事会の改革を審議する会合で発言する傅聡