阪神は19日、アンソニー・マルティネス投手（25）、スタンリー・コンスエグラ外野手（25）と、来季も育成契約を継続すると発表した。同日、2人はドミニカ共和国に帰国した。球団を通じて談話を発表した。マルティネス「2年目もたくさんの応援をありがとうございました。今年もいろいろ学ぶことができて、自分にとって大事な1年になりました。コーチ、スタッフ、チームメイトの皆さんに感謝しています」コンスエグラ「今年は