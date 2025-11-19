◇第56回明治神宮野球大会 大学の部青山学院大 4-0 立命館大(19日、神宮球場)青山学院大が19日、明治神宮野球大会の大学の部で優勝。ロッテ・西川史礁選手らが在籍し優勝を果たした前年からの2連覇を果たしました。この勝利に、西川選手も球団を通してコメントを発表。「生観戦は出来ませんでしたが、試合経過などは確認をしていました。後輩たちの活躍、自分も本当に嬉しいです。今年は春に悔しい想いをしていた中でその悔しさ