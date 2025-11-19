『子どもが本当に思っていること』（精神科医さわ 著）日本実業出版社著者は児童精神科・心療内科クリニックの診察室で、日々、5歳以上の子どもとその親に向き合っている精神科医。本書には、そんな著者だからこそ知り得た子どもの心の声――子どもが親に対して思っている本音と、それに親はどう応えるべきかがまとめられている。《もっと認めてほしい》《自分の考えで押さえつけないで》《怒らなくても伝わるから》《なんでもか