南海電気鉄道は19日、クレジットカードを自動改札機にかざして通過するタッチ決済の利用者を対象に、請求金額を1日最大2200円とする実証実験を12月から始めると発表した。国内外の観光客が世界遺産・高野山（和歌山県高野町）などを巡る際の利便性を高める狙い。期間は12月1日の始発から2026年3月31日の終電までで、対象路線は南海電鉄のほぼ全線。タッチ決済対応のクレジットやデビットカード、カード情報を登録したスマート