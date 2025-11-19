１９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１４円９０銭（０・０４％）安の４万１２５２円２４銭だった。４営業日連続で下落した。構成銘柄のうち１６８銘柄が値下がりした一方、１６５銘柄が値上がりし、売り買いが交錯した。市場の注目を集める米半導体大手エヌビディアの決算発表を米国時間１９日に控え、様子見ムードも強かった。半導体関連の銘柄で売りが目立った。一方、日