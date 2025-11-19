プロ野球オーナー会議に臨むDeNAの南場智子オーナー（手前から2人目）ら＝19日、東京都内（代表撮影）プロ野球のオーナー会議が19日、東京都内で開かれ、試合時間について平均で3時間を切ることを目標に、短縮に向けた検討を進めていくことが確認された。今季の平均は3時間5分。議長を務めた日本ハムの井川伸久オーナーは「きびきびとした試合を推進する」と語った。2024年途中から2軍戦で実施する投球間隔を計測する「ピッチ